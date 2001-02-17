На неподконтрольном Донбассе автобус подорвался на мине: есть погибшие

Инцидент произошел возле КПП.



На временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, передает



"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.



В пресс-центре ООС отметили, что по предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.



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"В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.В пресс-центре ООС отметили, что по предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине."В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении.





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