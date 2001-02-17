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Раздел: Украина  
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На неподконтрольном Донбассе автобус подорвался на мине: есть погибшие

На неподконтрольном Донбассе автобус подорвался на мине: есть погибшиеИнцидент произошел возле КПП.

На временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленевка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что по предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

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"В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении.
На неподконтрольном Донбассе автобус подорвался на мине: есть погибшие



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 Теги: Донбасс, микроавтобус, мина, взрыв, жертвы

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Сегодня, 17:58 » Автор: Алена Шимко
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