На Донбассе за сутки погиб один военный

Вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов.



В течение минувших суток сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный погиб и двое получили ранения. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание



"Артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин…. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", – говорится в сообщении.



Также было зафиксировано применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.



"В полосе действия оперативно-тактической группировки Восток враг девять раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка" - отметили в штабе ООС.



Обстрелам также подверглись населенный пункт Новозвановка, Золотое 4, Екатериновка, Новоолександровка, Золотое 1, Лобачево.



Также сепаратисты обстреляли жилые постройки поселков Золотое и Новоолександровка.



А из города Первомайск незаконные вооруженные формирования вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины.



"В результате обстрела разрушено четыре жилых дома", – подчеркнули в штабе ООС.



С начала текущих суток враг обстрелял позиции сил ООС в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.



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По данным украинской разведки, трое противников НВФ уничтожены и четверо получили ранения.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В течение минувших суток сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный погиб и двое получили ранения. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин…. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", – говорится в сообщении.Также было зафиксировано применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями."В полосе действия оперативно-тактической группировки Восток враг девять раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка" - отметили в штабе ООС.Обстрелам также подверглись населенный пункт Новозвановка, Золотое 4, Екатериновка, Новоолександровка, Золотое 1, Лобачево.Также сепаратисты обстреляли жилые постройки поселков Золотое и Новоолександровка.А из города Первомайск незаконные вооруженные формирования вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины."В результате обстрела разрушено четыре жилых дома", – подчеркнули в штабе ООС.С начала текущих суток враг обстрелял позиции сил ООС в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.По данным украинской разведки, трое противников НВФ уничтожены и четверо получили ранения.





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