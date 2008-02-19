» » На Донбассе за сутки погиб один военный
Раздел: Украина  
0

На Донбассе за сутки погиб один военный

На Донбассе за сутки погиб один военныйВчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов.

В течение минувших суток сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный погиб и двое получили ранения. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин…. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", – говорится в сообщении.

Также было зафиксировано применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"В полосе действия оперативно-тактической группировки Восток враг девять раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка" - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенный пункт Новозвановка, Золотое 4, Екатериновка, Новоолександровка, Золотое 1, Лобачево.

Также сепаратисты обстреляли жилые постройки поселков Золотое и Новоолександровка.

А из города Первомайск незаконные вооруженные формирования вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины.

"В результате обстрела разрушено четыре жилых дома", – подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции сил ООС в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.

Читайте также: Сутки в зоне ООС: погиб один украинский военный

По данным украинской разведки, трое противников НВФ уничтожены и четверо получили ранения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ООС, Донбасс

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:23 » Автор: Богдан Процив
     67
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх