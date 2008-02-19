Раздел: Украина
Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы
Эсминец прибыл, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на Черном море и повысить стабильность в регионе.
Утром в понедельник американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG75) вошел в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
По предварительной информации, корабль пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.
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Эсминец Donald Cook вошел в Черное море на прошлой неделе – 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщало, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Американский корабль уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями ВМС Украины.
Утром в понедельник американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG75) вошел в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
По предварительной информации, корабль пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.
Читайте также: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал танки и Грады боевиков
Эсминец Donald Cook вошел в Черное море на прошлой неделе – 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщало, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Американский корабль уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями ВМС Украины.
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