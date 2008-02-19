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Раздел: Украина  
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Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы

Американский эсминец Donald Cook зашел в порт ОдессыЭсминец прибыл, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на Черном море и повысить стабильность в регионе.

Утром в понедельник американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG75) вошел в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.

По предварительной информации, корабль пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно.

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Эсминец Donald Cook вошел в Черное море на прошлой неделе – 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщало, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Американский корабль уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями ВМС Украины.

Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы
Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы
Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы
Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы
Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы
Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы
Американский эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы


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 Теги: эсминец, Одесса

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Сегодня, 11:11 » Автор: Богдан Процив
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