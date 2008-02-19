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Темпы заболевания корью среди украинцев снизились

Темпы заболевания корью среди украинцев снизилисьВ этом году от осложнений кори умерло уже девять украинцев, среди которых двое детей.

За минувшую неделю темпы заболевания корью среди украинцев снизились на 15,7% по сравнению с неделей ранее – заболели 2751 человек, из которых более 1400 – дети. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 8-й недели 2019 корью заболела 2751 человек – 1313 взрослых и 1438 детей. Это на 15,7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели (8-16 февраля)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за отчетную неделю в Киеве от осложнений кори умерла 57-летняя женщина. Всего в этом году умерло уже девять человек, среди которых двое детей. С начала вспышки корь унесла 30 жизней.

Всего с 28 декабря 2018 до 22 февраля 2019 корью в Украине заболело 24042 человека – 10588 взрослых и 13454 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (всего 3741 человек: 1237 взрослых и 2504 ребенка), Винницкой (2136: 930 взрослых и 1206 детей), Ровенской (2109: 726 взрослых и 1383 ребенка), Хмельницкой (1 779 960 взрослых и 819 детей) областях и Киеве (2083 человека: 1179 взрослых и 904 ребенка).

В Минздраве напомнили, что прививки – единственная надежная защита от кори. Вакцинироваться могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

Сейчас во Львовской области продолжается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14545 школьников. Всего в Львовской области в январе насчитывалось почти 50000 школьников, которые в свое время пропустили прививку против кори. Позже будут охвачены другие области Украины. Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице.

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По данным Минздрава, все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 14 февраля имеется более миллиона доз.

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 Теги: корь, украинцы, заболеваемость

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