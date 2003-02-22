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Раздел: Украина  
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На Донбассе погиб военный из Запорожской области

На Донбассе погиб военный из Запорожской областиПогибшим в воскресенье бойцом ВСУ на Донбассе оказался 31-летний Борис Борденюк.

На Светлодарской дуге в Донецкой области в воскресенье, 24 февраля, вследствие обстрела погиб 31-летний военный Борис Борденюк. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Известно, что военный служил в 54-й механизированной бригаде.

Родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

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В четверг, 28 февраля, Борденюк должен был праздновать свой 32-й день рождения.

На Донбассе погиб военный из Запорожской области


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 Теги: военный, погибший

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