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Раздел: Украина  
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Зайцевой стало плохо в процессе зачитывания приговора

Зайцевой стало плохо в процессе зачитывания приговораЕлене Зайцевой стало плохо в процессе зачитывания приговора, ее вывели из зала.

Елене Зайцевой, водителю автомобиля Lexus, фигурантке дела о ДТП на Сумской в Харькове, стало плохо в процессе зачитывания приговора. Ее вывели из зала суда, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале. Судья уже около часа зачитывает приговор.

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Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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 Теги: Зайцева, приговор

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Сегодня, 16:11 » Автор: Богдан Процив
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