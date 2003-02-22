Раздел: Украина
Зайцевой стало плохо в процессе зачитывания приговора
Елене Зайцевой стало плохо в процессе зачитывания приговора, ее вывели из зала.
Елене Зайцевой, водителю автомобиля Lexus, фигурантке дела о ДТП на Сумской в Харькове, стало плохо в процессе зачитывания приговора. Ее вывели из зала суда, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале. Судья уже около часа зачитывает приговор.
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Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Елене Зайцевой, водителю автомобиля Lexus, фигурантке дела о ДТП на Сумской в Харькове, стало плохо в процессе зачитывания приговора. Ее вывели из зала суда, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале. Судья уже около часа зачитывает приговор.
Читайте также: Суд начал оглашение приговора Зайцевой и Дронову
Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
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