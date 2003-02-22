Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы

Суд Харькова огласил приговор по резонансному ДТП.



Киевский районный суд Харькова огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.



Об этом сообщает интернет-издание



Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.



Заседание должно было начаться в 14:00, но началось с опозданием почти на 15 минут - Зайцевой стало плохо и ее выводили из зала.



"Указанные доказательства в совокупности доказывают нарушения обвиняемой Зайцевой и Дроновым требований ПДД, а именно обвиняемой Зайцевой - 8.7.3 "г", "е", 8.10, 8.11... ПДД, Дроновым - п. 8.7.3 "е", 8.10 , 10.1..., что ... находится в причинно-следственной связи с возникновением ДТП", - заявил судья Виктор Попрас.



Читайте также: Зайцевой стало плохо в процессе зачитывания приговора



Адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просили суд учесть смягчающие обстоятельства. В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину и пообещала больше никогда не садиться за руль.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Киевский районный суд Харькова огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.Заседание должно было начаться в 14:00, но началось с опозданием почти на 15 минут - Зайцевой стало плохо и ее выводили из зала."Указанные доказательства в совокупности доказывают нарушения обвиняемой Зайцевой и Дроновым требований ПДД, а именно обвиняемой Зайцевой - 8.7.3 "г", "е", 8.10, 8.11... ПДД, Дроновым - п. 8.7.3 "е", 8.10 , 10.1..., что ... находится в причинно-следственной связи с возникновением ДТП", - заявил судья Виктор Попрас.Адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просили суд учесть смягчающие обстоятельства. В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину и пообещала больше никогда не садиться за руль.





Загрузка...