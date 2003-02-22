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Раздел: Украина  
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На Луганщине осужден пророссийский террорист

На Луганщине осужден пророссийский террористЖитель приграничного населенного пункта совершил подрыв радиолокационной станции одной из воинских частей.

Жителя Луганщины, который совершил ряд терактов и незаконно хранил военные средства поражения, приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

Отмечается, что оперативники Службы безопасности Украины установили, что весной 2015 года житель приграничного населенного пункта совершил подрыв радиолокационной станции одной из воинских частей, а также транспортных средств, принадлежащих сотрудникам Госпогранслужбы и СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали луганского боевика в апреле 2015 года. По данным ведомства, во время обысков по месту его жительства обнаружены три пистолета, четыре тротиловые шашки общим весом двести граммов, патроны различного калибра, электродетонаторы и взрывное устройство иностранного производства.

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В ООС добавили, что Старобельский райсуд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (террористический акт и незаконное обращение с оружием), и в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших.

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 Теги: террорист, суд

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