Раздел: Украина
В Украине за год нашли более тысячи неопознанных трупов
В течение прошлого года на учет в Украине были поставлены более тысячи неопознанных трупов.
В Украине в течение 2018 года на учет были поставлены более тысячи неопознанных трупов. Об этом со ссылкой на данные Национальной полиции сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Согласно данным ведомственной статистической отчетности, в 2018 году (в Украине - ред.) на учет поставлены 1245 неопознанных трупов", - информировали в полиции.
Читайте также: В разведке рассказали, зачем в Донбасс перебросили российских военных
Ранее в Кировоградской области в селе Великая Виска обнаружили изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи на лице.
В Украине в течение 2018 года на учет были поставлены более тысячи неопознанных трупов. Об этом со ссылкой на данные Национальной полиции сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Согласно данным ведомственной статистической отчетности, в 2018 году (в Украине - ред.) на учет поставлены 1245 неопознанных трупов", - информировали в полиции.
Читайте также: В разведке рассказали, зачем в Донбасс перебросили российских военных
Ранее в Кировоградской области в селе Великая Виска обнаружили изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи на лице.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Оставьте свой комментарий