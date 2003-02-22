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Раздел: Украина  
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В Украине за год нашли более тысячи неопознанных трупов

В Украине за год нашли более тысячи неопознанных труповВ течение прошлого года на учет в Украине были поставлены более тысячи неопознанных трупов.

В Украине в течение 2018 года на учет были поставлены более тысячи неопознанных трупов. Об этом со ссылкой на данные Национальной полиции сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Согласно данным ведомственной статистической отчетности, в 2018 году (в Украине - ред.) на учет поставлены 1245 неопознанных трупов", - информировали в полиции.

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Ранее в Кировоградской области в селе Великая Виска обнаружили изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи на лице.

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 Теги: трупы

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