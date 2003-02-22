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Раздел: Украина  
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Очередной финалист Нацотбора отказался ехать на Евровидение

Очередной финалист Нацотбора отказался ехать на ЕвровидениеЕще до того, как им предложили.

Вслед за группой Kazka, украинский коллектив Brunettes Shoot Blondes, который вышел в финал нацотбора на Евровидение-2019, заранее отказался принимать участие в конкурсе.

Об этом музыканты написали на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

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"Нам поступает много сообщений с вопросом - выходило ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждал в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение - у нас много других площадок для встречи с вами", - говорится в сообщении.

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 Теги: Евровидение

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Сегодня, 16:37 » Автор: Богдан Процив
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