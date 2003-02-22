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Раздел: Украина  
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С начала года в Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян

С начала года в Украину не пустили около 1,5 тысячи россиянУсиленные проверки продолжаются и после отмены военного положения.

С начала 2019 года в Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", - сказал он на брифинге в Киеве, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, усиленные проверки граждан РФ на украинской границе начали действовать после введения военного положения в ряде областей Украины из-за агрессии России в Керченском проливе и захвата украинских кораблей.

Во время военного положения также действовал запрет на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

За период действия военного положения 1651 гражданину РФ отказали в пересечении украинской границы.

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Усиленные проверки россиян после отмены военного положения продолжаются.

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 Теги: россияне

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