Раздел: Украина
С начала года в Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян
Усиленные проверки продолжаются и после отмены военного положения.
С начала 2019 года в Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", - сказал он на брифинге в Киеве, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напомним, усиленные проверки граждан РФ на украинской границе начали действовать после введения военного положения в ряде областей Украины из-за агрессии России в Керченском проливе и захвата украинских кораблей.
Во время военного положения также действовал запрет на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
За период действия военного положения 1651 гражданину РФ отказали в пересечении украинской границы.
Читайте также: Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в Евровидении-2019
Усиленные проверки россиян после отмены военного положения продолжаются.
С начала 2019 года в Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", - сказал он на брифинге в Киеве, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напомним, усиленные проверки граждан РФ на украинской границе начали действовать после введения военного положения в ряде областей Украины из-за агрессии России в Керченском проливе и захвата украинских кораблей.
Во время военного положения также действовал запрет на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
За период действия военного положения 1651 гражданину РФ отказали в пересечении украинской границы.
Читайте также: Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в Евровидении-2019
Усиленные проверки россиян после отмены военного положения продолжаются.
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