Раздел: Украина
Стало известно, какое оружие испытывают боевики на полигонах в Донбассе
По данным украинской разведки, боевиков инструктировали российские офицеры в ОРДЛО.
Боевики во временно оккупированном Донбассе 26-27 февраля проводили учебные стрельбы артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 Гвоздика. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным украинской разведки, особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России автоматизированных звукометрических комплексов пассивной действия АЗК-7 Мезотрон.
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"Российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", - отмечается в сообщении.
Боевики во временно оккупированном Донбассе 26-27 февраля проводили учебные стрельбы артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 Гвоздика. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным украинской разведки, особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России автоматизированных звукометрических комплексов пассивной действия АЗК-7 Мезотрон.
Читайте также: Боевики вновь не пустили наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск
"Российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", - отмечается в сообщении.
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