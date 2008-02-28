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Раздел: Украина  
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Стало известно, какое оружие испытывают боевики на полигонах в Донбассе

Стало известно, какое оружие испытывают боевики на полигонах в ДонбассеПо данным украинской разведки, боевиков инструктировали российские офицеры в ОРДЛО.

Боевики во временно оккупированном Донбассе 26-27 февраля проводили учебные стрельбы артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 Гвоздика. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным украинской разведки, особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России автоматизированных звукометрических комплексов пассивной действия АЗК-7 Мезотрон.

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"Российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", - отмечается в сообщении.

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 Теги: Донбасс, боевики, оружие

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Сегодня, 14:56 » Автор: Богдан Процив
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