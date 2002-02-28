Раздел: Украина
На Донбассе применяют артиллерию
Сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
За прошедшие сутки, 28 февраля, сепаратисты на Донбассе 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, было потрачено 143 снаряда и мин калибров 122, 120 и 82 мм, сообщает в пятницу, 1 марта, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Указано также, что за прошедшие сутки огонь по позициям подразделений ООС велся из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 28 февраля, сепаратисты на Донбассе 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, было потрачено 143 снаряда и мин калибров 122, 120 и 82 мм, сообщает в пятницу, 1 марта, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Указано также, что за прошедшие сутки огонь по позициям подразделений ООС велся из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте также: Стало известно, какое оружие испытывают боевики на полигонах в Донбассе
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
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