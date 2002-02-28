Раздел: Украина
Бойцы Нацгвардии сбили вражеский беспилотник на Донбассе
Сбитый нацгвардейцами БПЛА оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа Элерон.
На Донбассе бойцы Нацгвардии сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Элерон. Об этом в пятницу, 1 марта, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения Азов Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.
БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров.
"Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам. Как выяснилось, БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа Элерон, - сообщили в штабе.
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Сейчас специалисты изучают сбитый беспилотник и носители информации.
На Донбассе бойцы Нацгвардии сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Элерон. Об этом в пятницу, 1 марта, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения Азов Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.
БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров.
"Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам. Как выяснилось, БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа Элерон, - сообщили в штабе.
Читайте также: Боевики из минометов обстреляли Троицкое
Сейчас специалисты изучают сбитый беспилотник и носители информации.
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