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Раздел: Украина  
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В Украину хотят вернуть прах Нестора Махно

В Украину хотят вернуть прах Нестора МахноПрах Нестора Махно намерены разместить в музее в Запорожской области.

Внучатый племянник организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка. Об этом сообщил глава Гуляйпольской райгосадминистрации Запорожской области Александр Ищенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

По его словам, в случае возвращения прах Нестора Махно разместят в музее. На данный момент Украина ожидает окончательного ответа от французской стороны.

"Французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил глава РГА.

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"Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов. Конечно, на их реализацию нужны средства", - подытожил Ищенко.
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 Теги: Нестор Махно, Украина

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