Раздел: Украина
В зоне ООС один военный получил ранения
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Лебединского и Новоалександровки.
В течение минувших суток, сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что три обстрела проводились с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
"Из 82 мм минометов - вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык; дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое" – отметили в штабе ООС.
Также обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Луганск, Новоалександровка, Золотое-4.
По данным украинской разведки двое членов НВФ были уничтожены, еще двое - ранены.
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С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Лебединского и Новоалександровки. Потерь среди военных ООС нет.
В течение минувших суток, сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что три обстрела проводились с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
"Из 82 мм минометов - вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык; дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое" – отметили в штабе ООС.
Также обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Луганск, Новоалександровка, Золотое-4.
По данным украинской разведки двое членов НВФ были уничтожены, еще двое - ранены.
Читайте также: Ситуация в ООС: 21 обстрел, один раненый
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Лебединского и Новоалександровки. Потерь среди военных ООС нет.
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