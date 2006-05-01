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Раздел: Украина  
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Делегация посольства США посетила зону проведения ООС

Делегация посольства США посетила зону проведения ООСНа Донбассе дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией.

Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация представителей Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

На Донбассе дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией, провели встречи с командованием бригад и батальонов.

"Также американские военные изучили полученное подразделениями Объединенных сил информации относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие", - говорится в сообщении.

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Делегация также исследовала условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи Украине.
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 Теги: ООС, делегация

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