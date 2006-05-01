Раздел: Украина
Делегация посольства США посетила зону проведения ООС
На Донбассе дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией.
Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация представителей Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На Донбассе дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией, провели встречи с командованием бригад и батальонов.
"Также американские военные изучили полученное подразделениями Объединенных сил информации относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие", - говорится в сообщении.
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Делегация также исследовала условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи Украине.
Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация представителей Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
На Донбассе дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией, провели встречи с командованием бригад и батальонов.
"Также американские военные изучили полученное подразделениями Объединенных сил информации относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие", - говорится в сообщении.
Читайте также: Опубликована карта ООС по состоянию на 5 мая
Делегация также исследовала условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи Украине.
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