Раздел: Украина
На Донбассе в ходе боя пропал украинский морпех
В бригаде отмечают, что украинский военный пропал во время преследования диверсионной группы террористов.
На Донбассе в ходе боя с боевиками террористической организации "ДНР" вблизи села Николаевка пропал украинский морской пехотинец.
Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В бригаде отмечают, что украинский военный пропал во время преследования диверсионной группы террористов, после того как они открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по бойцам 35-й бригады и резервной группы, пришедшей ей на помощь.
"В ходе боя один из наших воинов исчез. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям насчет установления режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца", - говорится в сообщении.
В бригаде морской пехоте сообщают, что тело пропавшего бойца может находиться в морге одного из городов на оккупированной части Донецкой области.
Отметим, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное оружие.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки Объединенных сил, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, еще пять - ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
На Донбассе в ходе боя с боевиками террористической организации "ДНР" вблизи села Николаевка пропал украинский морской пехотинец.
Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В бригаде отмечают, что украинский военный пропал во время преследования диверсионной группы террористов, после того как они открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по бойцам 35-й бригады и резервной группы, пришедшей ей на помощь.
"В ходе боя один из наших воинов исчез. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям насчет установления режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца", - говорится в сообщении.
В бригаде морской пехоте сообщают, что тело пропавшего бойца может находиться в морге одного из городов на оккупированной части Донецкой области.
Отметим, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное оружие.
Читайте также: В зоне ООС боевики 11 раз обстреляли украинских военных
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки Объединенных сил, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, еще пять - ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
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