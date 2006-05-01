Раздел: Украина
В Харькове разбили монумент в честь обретения Украиной независимости
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В центре Харькова неизвестные разбили монумент, поставленный в честь обретения Украиной независимости.
6 мая около 08:00 в полицию поступило сообщение от харьковчан об инциденте в саду Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На месте инцидента полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник, а также собрали первичный материал.
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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия" УК Украины.
В центре Харькова неизвестные разбили монумент, поставленный в честь обретения Украиной независимости.
6 мая около 08:00 в полицию поступило сообщение от харьковчан об инциденте в саду Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На месте инцидента полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник, а также собрали первичный материал.
Читайте также: Избиение черкасского журналиста будут расследовать как покушение на убийство
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия" УК Украины.
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