Раздел: Украина
Во Львовской области обесточены 24 населенных пункта
Повреждения на электросетях устраняют 10 бригад Львовоблэнерго в составе 47 человек и 12 единиц техники.
Во Львовской области из-за непогоды оказались обесточенными 24 населенных пункта. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА в понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что остаются обесточенными девять воздушных линий электропередач ВЛ 6-10кВ – пять полностью и четыре частично.
"Временно без электроснабжения остаются 24 населенных пункта (13 полностью и 11 частично) в семи районах области. Больше всего отключений зафиксировано в Перемышлянском районе (обесточены 13 населенных пунктов, из них полностью – 10, три – частично)", – говорится в сообщении.
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Повреждения на электросетях устраняют 10 бригад Львовоблэнерго в составе 47 человек и 12 единиц техники.
Во Львовской области из-за непогоды оказались обесточенными 24 населенных пункта. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА в понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что остаются обесточенными девять воздушных линий электропередач ВЛ 6-10кВ – пять полностью и четыре частично.
"Временно без электроснабжения остаются 24 населенных пункта (13 полностью и 11 частично) в семи районах области. Больше всего отключений зафиксировано в Перемышлянском районе (обесточены 13 населенных пунктов, из них полностью – 10, три – частично)", – говорится в сообщении.
Читайте также: Зеленский выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы в Шереметьево
Повреждения на электросетях устраняют 10 бригад Львовоблэнерго в составе 47 человек и 12 единиц техники.
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