Раздел: Украина
В Киеве более чем 600 домам отключили горячую воду
В Голосеевском районе столицы произошла крупная авария.
В Киеве горячую воду отключили более чем в 600 домах из-за гидравлических испытаний и аварии. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго на свое странице в Facebook в понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, из-за гидравлических испытаний не работает котельная РК Беличи, из-за чего горячее водоснабжение выключили в 300 зданиях: 224 жилых домах, 6 больничных учреждениях, 12 детсадах, 12 школах, 46 ведомствах). Также отключена котельная РК Веркон. Без горячей воды остались 26 жилых домов, 1 детсад и 9 ведомств.
Кроме того, вечером 5 мая произошло повреждение тепловой камеры в Голосеевском районе по адресу улица Инженерная, 1.
"От услуг горячего водоснабжения отключены 285 зданий, из них 208 жилых домов, 47 ведомств, 4 больничных учреждения, 15 детских садов, 11 школ", – отмечается в сообщении.
В частности, без горячей воды остались жители домов по следующим адресам:
- проспект П. Тычины;
- проспект Воссоединения;
- бульвар Давыдова;
- бульвар Русановский;
- ул. Энтузиастов.
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В Киевтеплоэнерго отметили, что ремонтные работы завершат к утру 9 мая, после чего горячее водоснабжение возобновят.
В Киеве горячую воду отключили более чем в 600 домах из-за гидравлических испытаний и аварии. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго на свое странице в Facebook в понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, из-за гидравлических испытаний не работает котельная РК Беличи, из-за чего горячее водоснабжение выключили в 300 зданиях: 224 жилых домах, 6 больничных учреждениях, 12 детсадах, 12 школах, 46 ведомствах). Также отключена котельная РК Веркон. Без горячей воды остались 26 жилых домов, 1 детсад и 9 ведомств.
Кроме того, вечером 5 мая произошло повреждение тепловой камеры в Голосеевском районе по адресу улица Инженерная, 1.
"От услуг горячего водоснабжения отключены 285 зданий, из них 208 жилых домов, 47 ведомств, 4 больничных учреждения, 15 детских садов, 11 школ", – отмечается в сообщении.
В частности, без горячей воды остались жители домов по следующим адресам:
- проспект П. Тычины;
- проспект Воссоединения;
- бульвар Давыдова;
- бульвар Русановский;
- ул. Энтузиастов.
Читайте также: В Харькове разбили монумент в честь обретения Украиной независимости
В Киевтеплоэнерго отметили, что ремонтные работы завершат к утру 9 мая, после чего горячее водоснабжение возобновят.
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