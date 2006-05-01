В Киеве более чем 600 домам отключили горячую воду

В Голосеевском районе столицы произошла крупная авария.



В Киеве горячую воду отключили более чем в 600 домах из-за гидравлических испытаний и аварии. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго на свое странице в Facebook в понедельник, 6 мая, передает интернет-издание



Так, из-за гидравлических испытаний не работает котельная РК Беличи, из-за чего горячее водоснабжение выключили в 300 зданиях: 224 жилых домах, 6 больничных учреждениях, 12 детсадах, 12 школах, 46 ведомствах). Также отключена котельная РК Веркон. Без горячей воды остались 26 жилых домов, 1 детсад и 9 ведомств.



Кроме того, вечером 5 мая произошло повреждение тепловой камеры в Голосеевском районе по адресу улица Инженерная, 1.



"От услуг горячего водоснабжения отключены 285 зданий, из них 208 жилых домов, 47 ведомств, 4 больничных учреждения, 15 детских садов, 11 школ", – отмечается в сообщении.



В частности, без горячей воды остались жители домов по следующим адресам:



- проспект П. Тычины;

- проспект Воссоединения;

- бульвар Давыдова;

- бульвар Русановский;

- ул. Энтузиастов.



Читайте также: В Харькове разбили монумент в честь обретения Украиной независимости



В Киевтеплоэнерго отметили, что ремонтные работы завершат к утру 9 мая, после чего горячее водоснабжение возобновят. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве горячую воду отключили более чем в 600 домах из-за гидравлических испытаний и аварии. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго на свое странице в Facebook в понедельник, 6 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Так, из-за гидравлических испытаний не работает котельная РК Беличи, из-за чего горячее водоснабжение выключили в 300 зданиях: 224 жилых домах, 6 больничных учреждениях, 12 детсадах, 12 школах, 46 ведомствах). Также отключена котельная РК Веркон. Без горячей воды остались 26 жилых домов, 1 детсад и 9 ведомств.Кроме того, вечером 5 мая произошло повреждение тепловой камеры в Голосеевском районе по адресу улица Инженерная, 1."От услуг горячего водоснабжения отключены 285 зданий, из них 208 жилых домов, 47 ведомств, 4 больничных учреждения, 15 детских садов, 11 школ", – отмечается в сообщении.В частности, без горячей воды остались жители домов по следующим адресам:- проспект П. Тычины;- проспект Воссоединения;- бульвар Давыдова;- бульвар Русановский;- ул. Энтузиастов.В Киевтеплоэнерго отметили, что ремонтные работы завершат к утру 9 мая, после чего горячее водоснабжение возобновят.





Загрузка...