» » Самые дорогие яхты в мире. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Самые дорогие яхты в мире. Видео

My WebpageЭто видео не оставит вас равнодушными - подборка самых дорогих яхт в мире.

Наличие яхты является признаком богатой жизни. Огромный белоснежный корабль с шикарными каютами является причиной гордости каждого богача. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

На нём он катает своих красивых женщин, устраивает шумные вечеринки и плавает вдоль лазурного побережья, привлекая внимание папарацци.

Читайте также: Так выглядят самые дорогостоящие яхты в мире. Фото

Стоимость этого водоплавающего средства очень высока и вот самые дорогие из них.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: яхта, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
     379
     0

Похожие новости по теме

Самые яркие минералы планеты. Видео Самые яркие минералы планеты. Видео

Видео, благодаря которому можно убедиться, что наша планета - особое место, на котом всегда есть место для красоты, даже если она запрятана в самых недрах.

Самые необыкновенные собаки в мире. Видео Самые необыкновенные собаки в мире. Видео

Мутации свойственны не только человеку.

В Сети показали самые страшные замки в мире. Видео В Сети показали самые страшные замки в мире. Видео

Все мы восхищаемся средневековыми замками.

В Николаеве ищут тело мужчины, который выпал за борт яхты. Видео В Николаеве ищут тело мужчины, который выпал за борт яхты. Видео

Поиски осложняют погодные условия, наличие течения, глубина и заиленности дна реки.

Как выглядят самые огромные животные в мире. Видео Как выглядят самые огромные животные в мире. Видео

Самые гигантские существа на планете.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх