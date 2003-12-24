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Самые дорогие яхты в мире. Видео
My WebpageЭто видео не оставит вас равнодушными - подборка самых дорогих яхт в мире.
Наличие яхты является признаком богатой жизни. Огромный белоснежный корабль с шикарными каютами является причиной гордости каждого богача. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
На нём он катает своих красивых женщин, устраивает шумные вечеринки и плавает вдоль лазурного побережья, привлекая внимание папарацци.
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Стоимость этого водоплавающего средства очень высока и вот самые дорогие из них.
Наличие яхты является признаком богатой жизни. Огромный белоснежный корабль с шикарными каютами является причиной гордости каждого богача. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
На нём он катает своих красивых женщин, устраивает шумные вечеринки и плавает вдоль лазурного побережья, привлекая внимание папарацци.
Читайте также: Так выглядят самые дорогостоящие яхты в мире. Фото
Стоимость этого водоплавающего средства очень высока и вот самые дорогие из них.
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