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Раздел: Видеоновости  
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Домашние питомцы, которые съели своих хозяев. Видео

Домашние питомцы, которые съели своих хозяев. ВидеоВидео, которое вряд ли вас порадует, но сможет предостеречь.

Кормите своих питомцев хорошо - это должна быть первая заповедь счастливого обладателя домашнего животного. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

В жизни всякое бывает, и иногда звери, которых приютил и обогрел человек могут сделать такое, от чего кровь стынет в жилах. Эти случаи едичные, но от этого они не становятся менее жуткими.

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 Теги: питомцы, животные, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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