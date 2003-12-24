Раздел: Видеоновости
Домашние питомцы, которые съели своих хозяев. Видео
Видео, которое вряд ли вас порадует, но сможет предостеречь.
Кормите своих питомцев хорошо - это должна быть первая заповедь счастливого обладателя домашнего животного. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
В жизни всякое бывает, и иногда звери, которых приютил и обогрел человек могут сделать такое, от чего кровь стынет в жилах. Эти случаи едичные, но от этого они не становятся менее жуткими.
Читайте также: Домашние питомцы улучшают здоровье хозяев - доказано учеными
Кормите своих питомцев хорошо - это должна быть первая заповедь счастливого обладателя домашнего животного. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
В жизни всякое бывает, и иногда звери, которых приютил и обогрел человек могут сделать такое, от чего кровь стынет в жилах. Эти случаи едичные, но от этого они не становятся менее жуткими.
Читайте также: Домашние питомцы улучшают здоровье хозяев - доказано учеными
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1450
0
Оставьте свой комментарий