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В Киеве убили женщину. Видео
Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Вчера вечером в Киеве, на улице Курнатовского, было обнаружено тело 40-летней женщины. В этой же квартире находился сожитель женщины, который не смог дать показания, так как был пьяный. Сотрудники полиции задержали одного из собутыльников убитой, который признал свою вину. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Соседи рассказали, что супруги злоупотребляли алкогольными напитками, часто в компании двух местных жителей, которые в тот вечер также отдыхали с ними. Полиция доставила их в управление полиции для дачи показаний. При этом один из мужчин признался, что именно он нанес убитой удары ножом. Сотрудники полиции задержали мужчину 1974 года рождения, ранее судимого за нанесение тяжких телесных повреждений.
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Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту умышленного убийства начали уголовное производство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Вчера вечером в Киеве, на улице Курнатовского, было обнаружено тело 40-летней женщины. В этой же квартире находился сожитель женщины, который не смог дать показания, так как был пьяный. Сотрудники полиции задержали одного из собутыльников убитой, который признал свою вину. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Соседи рассказали, что супруги злоупотребляли алкогольными напитками, часто в компании двух местных жителей, которые в тот вечер также отдыхали с ними. Полиция доставила их в управление полиции для дачи показаний. При этом один из мужчин признался, что именно он нанес убитой удары ножом. Сотрудники полиции задержали мужчину 1974 года рождения, ранее судимого за нанесение тяжких телесных повреждений.
Читайте также: Под Киевом автобус слетел в кювет: 13 пострадавших
Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту умышленного убийства начали уголовное производство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
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