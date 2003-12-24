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Сеть покорил ролик со смеющейся гориллой. Видео
Это очаровательное создание.
В сети набирает огромной популярности видео, на котором мужчина щекочет гориллу по имени Лулингу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Малышка Лулингу оказалась в природоохранном центре GRACE в восьмимесячном возрасте, когде ее мать была убита браконьерами. Считается, что в лесах Конго осталось только около пяти тысяч этих приматов. Лулингу была отбита у торговцев живым товаром в Национальном парке Вирунга.
Этот ролик был опубликован на YouTube и за несколько дне "насобирал" больше миллиона просмотров, 15 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.
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"Он так похож на обычного человека. Это невероятно!", – пишут люди под видео.
В сети набирает огромной популярности видео, на котором мужчина щекочет гориллу по имени Лулингу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Малышка Лулингу оказалась в природоохранном центре GRACE в восьмимесячном возрасте, когде ее мать была убита браконьерами. Считается, что в лесах Конго осталось только около пяти тысяч этих приматов. Лулингу была отбита у торговцев живым товаром в Национальном парке Вирунга.
Этот ролик был опубликован на YouTube и за несколько дне "насобирал" больше миллиона просмотров, 15 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.
Читайте также: Сеть «взорвал» ролик с нелепыми неудачами российского спецназа
"Он так похож на обычного человека. Это невероятно!", – пишут люди под видео.
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