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Раздел: Видеоновости  
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Сеть покорил ролик со смеющейся гориллой. Видео

Сеть покорил ролик со смеющейся гориллой. ВидеоЭто очаровательное создание.

В сети набирает огромной популярности видео, на котором мужчина щекочет гориллу по имени Лулингу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Малышка Лулингу оказалась в природоохранном центре GRACE в восьмимесячном возрасте, когде ее мать была убита браконьерами. Считается, что в лесах Конго осталось только около пяти тысяч этих приматов. Лулингу была отбита у торговцев живым товаром в Национальном парке Вирунга.

Этот ролик был опубликован на YouTube и за несколько дне "насобирал" больше миллиона просмотров, 15 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.

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"Он так похож на обычного человека. Это невероятно!", – пишут люди под видео.
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 Теги: горилла, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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