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Украинские военные сбили российский беспилотник в небе над Донбассом. Видео
Террористы безуспешно пытались спровоцировать украинских военнослужащих на донецком направлении.
Обстановка зоне проведения антитеррористической операции стабилизировалась, боевики российско-террористических формирований снизили огневую активность, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
В пятницу, 29 декабря, террористы два раза нарушили "новогоднее перемирие", обстреляв позиции Вооруженных сил Украины в районе Водяного и шахты Бутовка на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские бойцы на провокации противника не реагировали и ответный огонь не открывали, передает пресс-центр штаба АТО.
Кроме того, около 22:00 четверга средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Украины в небе на Донецкой областью был сбит российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". БПЛА противника проводил аэроразведку по маршруту Зайцево-Кодима-Семигорье.
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"Данный факт является очередным доказательством грубого нарушения российско-оккупационными войсками "новогодне-рождественского" перемирия и Минских договоренностей. Ведь применение беспилотных летательных аппаратов запрещено", - отметили в штабе АТО.
Обстановка зоне проведения антитеррористической операции стабилизировалась, боевики российско-террористических формирований снизили огневую активность, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
В пятницу, 29 декабря, террористы два раза нарушили "новогоднее перемирие", обстреляв позиции Вооруженных сил Украины в районе Водяного и шахты Бутовка на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские бойцы на провокации противника не реагировали и ответный огонь не открывали, передает пресс-центр штаба АТО.
Кроме того, около 22:00 четверга средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Украины в небе на Донецкой областью был сбит российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". БПЛА противника проводил аэроразведку по маршруту Зайцево-Кодима-Семигорье.
Читайте также: Исламисты сбили российский беспилотник. Видео
"Данный факт является очередным доказательством грубого нарушения российско-оккупационными войсками "новогодне-рождественского" перемирия и Минских договоренностей. Ведь применение беспилотных летательных аппаратов запрещено", - отметили в штабе АТО.
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