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Кровь на воде: Доисторические хищники. Видео

Кровь на воде: Доисторические хищники. ВидеоНезабываемые кадры, для тех, кто воистину любознателен.

Во времена динозавров человек не протянул бы и месяца. Повсеместно его ждала смертельная опасность, куда бы он ни шёл. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Благодаря блестящей работе археологов и палеонтологов мы знаем, какими были древние ящеры и саблезубые хищники, которые пожирали всё, что попадалось им в пасть. Так же небезопасно было и в морских глубинах, обитатели которых также не были расположены к доброте.

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 Теги: хищники, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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