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Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом. Видео
Украинские военнослужащие передали поздравления с передовой
Защитники Украины с передовой передали согражданам поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым, наилучшие пожелания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sprotyv.info
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Они желают мира и здоровья всем украинцам!
Защитники Украины с передовой передали согражданам поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым, наилучшие пожелания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sprotyv.info
Читайте также: Бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Видео
Они желают мира и здоровья всем украинцам!
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