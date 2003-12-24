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Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом. Видео

Бойцы с передовой поздравили украинцев с Новым годом. ВидеоУкраинские военнослужащие передали поздравления с передовой

Защитники Украины с передовой передали согражданам поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым, наилучшие пожелания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sprotyv.info

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Они желают мира и здоровья всем украинцам!

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 Теги: военные, передовая

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Сегодня, 19:48 » Автор: Татьяна Ларина
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