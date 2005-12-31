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Самые странные иконы. Видео
Какие странности можно встретить в христианской церкви.
Практически каждый человек имеет отношение к той или иной религии. Кто-то выбирает христианство, кто-то - ислам, кто-то буддизм. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
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Каждый выбирает веру по требованию его души, или же не выбирает никакой. Но речь пойдёт не о правильности или неправильности выбора человека, а о странностях, которые можно встретить в христианской церкви..
Практически каждый человек имеет отношение к той или иной религии. Кто-то выбирает христианство, кто-то - ислам, кто-то буддизм. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: Самые нелепые и странные татуировки. Фото
Каждый выбирает веру по требованию его души, или же не выбирает никакой. Но речь пойдёт не о правильности или неправильности выбора человека, а о странностях, которые можно встретить в христианской церкви..
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