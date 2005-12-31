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Самые странные иконы. Видео

Самые странные иконы. ВидеоКакие странности можно встретить в христианской церкви.

Практически каждый человек имеет отношение к той или иной религии. Кто-то выбирает христианство, кто-то - ислам, кто-то буддизм. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Каждый выбирает веру по требованию его души, или же не выбирает никакой. Но речь пойдёт не о правильности или неправильности выбора человека, а о странностях, которые можно встретить в христианской церкви..

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 Теги: иконы, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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