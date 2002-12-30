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Австралия уже встретила Новый год зрелищным салютом. Видео

Австралия уже встретила Новый год зрелищным салютом. ВидеоАвстралия уже встретила новый 2018-й год грандиозным шоу фейерверков.

В Сиднее 2018 год наступил в 15:00 по киевскому времени. Аделаида встретила его в 15:30, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Традиционно фейерверки запустили вблизи Сиднейского оперного театра.

Первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).

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Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.

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 Теги: Австралия, Новый год

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Сегодня, 19:28 » Автор: Татьяна Ларина
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