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Австралия уже встретила Новый год зрелищным салютом. Видео
Австралия уже встретила новый 2018-й год грандиозным шоу фейерверков.
В Сиднее 2018 год наступил в 15:00 по киевскому времени. Аделаида встретила его в 15:30, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Традиционно фейерверки запустили вблизи Сиднейского оперного театра.
Первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).
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Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.
В Сиднее 2018 год наступил в 15:00 по киевскому времени. Аделаида встретила его в 15:30, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Традиционно фейерверки запустили вблизи Сиднейского оперного театра.
Первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).
Читайте также: Жанна Бадоева встретила Новый год с бывшим мужем
Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.
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