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Футболисты сборной Украины записали поздравление с Новым годом. Видео

Футболисты сборной Украины записали поздравление с Новым годом. ВидеоЧто пожелали игроки мужской и женской сборных Украины болельщикам

Футболисты мужской и женской сборных Украины поздравили болельщиков с Новым годом. Соответствующий ролик появился в социальных сетях Федерации футбола Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Ольга Овдийчук, которую признали лучшей футболисткой Украины 2017 года, сказала: "Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы 2018 год был насыщенным позитивными моментами, счастья всем, здоровья и любви".

"Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы в новом году мечты сбывались и чтобы он был лучше, чем старый", – полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко.

"Всем привет из Кривого Рога! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю счастья, здоровья, успехов и вдохновения. Болейте за Украину и женский футбол!", – игрок сборной Украины Дарья Апанащенко.

"Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть в каждой семье будет счастье, здоровье, и пусть 2018 год будет лучше, чем 2017", – защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко.

"Дорогие друзья! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать вам крепчайшего здоровья, пусть все плохое остается в старом году, а все не исполненное – исполнится в новом", – полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Виктор Коваленко.

Напомним, что сборная Украины по итогам 2017 года заняла 35-е место в рейтинге ФИФА.

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В отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года сборная Украины в группе I заняла третье место после Исландии и Хорватии и не поедет на Мундиаль.

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 Теги: футболисты, Новый год

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Вчера, 22:23 » Автор: Татьяна Ларина
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