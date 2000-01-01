Раздел: Видеоновости
Футболисты сборной Украины записали поздравление с Новым годом. Видео
Что пожелали игроки мужской и женской сборных Украины болельщикам
Футболисты мужской и женской сборных Украины поздравили болельщиков с Новым годом. Соответствующий ролик появился в социальных сетях Федерации футбола Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ольга Овдийчук, которую признали лучшей футболисткой Украины 2017 года, сказала: "Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы 2018 год был насыщенным позитивными моментами, счастья всем, здоровья и любви".
"Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы в новом году мечты сбывались и чтобы он был лучше, чем старый", – полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко.
"Всем привет из Кривого Рога! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю счастья, здоровья, успехов и вдохновения. Болейте за Украину и женский футбол!", – игрок сборной Украины Дарья Апанащенко.
"Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть в каждой семье будет счастье, здоровье, и пусть 2018 год будет лучше, чем 2017", – защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко.
"Дорогие друзья! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать вам крепчайшего здоровья, пусть все плохое остается в старом году, а все не исполненное – исполнится в новом", – полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Виктор Коваленко.
Напомним, что сборная Украины по итогам 2017 года заняла 35-е место в рейтинге ФИФА.
Читайте также: Украинские футболисты записали обращение к фанатам. Видео
В отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года сборная Украины в группе I заняла третье место после Исландии и Хорватии и не поедет на Мундиаль.
Футболисты мужской и женской сборных Украины поздравили болельщиков с Новым годом. Соответствующий ролик появился в социальных сетях Федерации футбола Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ольга Овдийчук, которую признали лучшей футболисткой Украины 2017 года, сказала: "Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы 2018 год был насыщенным позитивными моментами, счастья всем, здоровья и любви".
"Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы в новом году мечты сбывались и чтобы он был лучше, чем старый", – полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко.
"Всем привет из Кривого Рога! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю счастья, здоровья, успехов и вдохновения. Болейте за Украину и женский футбол!", – игрок сборной Украины Дарья Апанащенко.
"Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть в каждой семье будет счастье, здоровье, и пусть 2018 год будет лучше, чем 2017", – защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко.
"Дорогие друзья! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать вам крепчайшего здоровья, пусть все плохое остается в старом году, а все не исполненное – исполнится в новом", – полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Виктор Коваленко.
Напомним, что сборная Украины по итогам 2017 года заняла 35-е место в рейтинге ФИФА.
Читайте также: Украинские футболисты записали обращение к фанатам. Видео
В отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года сборная Украины в группе I заняла третье место после Исландии и Хорватии и не поедет на Мундиаль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1249
0
Оставьте свой комментарий