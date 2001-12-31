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Как встречали Новый год в Крыму. Видео

Как встречали Новый год в Крыму. ВидеоНекоторые жители полуострова встречали Новый год по киевскому времени.

Некоторые жители оккупированного Россией Крыма встречали 2018 год вместе со всей Украиной, по киевскому времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На видеоролике, который опубликован в YouTube Крым Реалии, показаны новогодние фейерверки.

"Бахчисарай. 12 ночи по киевскому времени. Наш народ отмечает", - говорит голос за кадром.

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"Крым. На украинский Новый год стреляют СО ВСЕХ КОНЦОВ города! Конечно, меньше, чем на оккупационный, т.к. многие не парятся на этот счет, отмечая в кругу ватной родни. Спасибо патриотам за каждый взрыв петарды и запуск салюта! Это здорово знать, что вы рядом!", "Наши в городе", - пишут пользователи в Twitter.

Как встречали Новый год в Крыму. Видео


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 Теги: Крым, Новый год

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Сегодня, 19:22 » Автор: Татьяна Шедько
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