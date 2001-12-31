Как встречали Новый год в Крыму. Видео

Некоторые жители полуострова встречали Новый год по киевскому времени.



Некоторые жители оккупированного Россией Крыма встречали 2018 год вместе со всей Украиной, по киевскому времени, пишет



На видеоролике, который опубликован в YouTube Крым Реалии, показаны новогодние фейерверки.



"Бахчисарай. 12 ночи по киевскому времени. Наш народ отмечает", - говорит голос за кадром.



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"Крым. На украинский Новый год стреляют СО ВСЕХ КОНЦОВ города! Конечно, меньше, чем на оккупационный, т.к. многие не парятся на этот счет, отмечая в кругу ватной родни. Спасибо патриотам за каждый взрыв петарды и запуск салюта! Это здорово знать, что вы рядом!", "Наши в городе", - пишут пользователи в Twitter.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Некоторые жители оккупированного Россией Крыма встречали 2018 год вместе со всей Украиной, по киевскому времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф На видеоролике, который опубликован в YouTube Крым Реалии, показаны новогодние фейерверки."Бахчисарай. 12 ночи по киевскому времени. Наш народ отмечает", - говорит голос за кадром."Крым. На украинский Новый год стреляют СО ВСЕХ КОНЦОВ города! Конечно, меньше, чем на оккупационный, т.к. многие не парятся на этот счет, отмечая в кругу ватной родни. Спасибо патриотам за каждый взрыв петарды и запуск салюта! Это здорово знать, что вы рядом!", "Наши в городе", - пишут пользователи в Twitter.



