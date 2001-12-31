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Раздел: Видеоновости  
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Кто убил ацтеков? Видео

Кто убил ацтеков? ВидеоЧто мы знаем об ацтеках? Этот народ, канувший в Лету ещё сотни лет назад, пользуется дурной славой.

Это были кровожадные люди, которые не жалели человеческие жизни, истребляя как своих врагов, так и соплеменников ради божеств. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Пятьсот лет назад страшная беда уничтожила 80% населения Южной Америки, и учёные до сих пор не прекращают споры о том, кто или что стало причиной гибели целого народа.

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 Теги: убийство, ацтеки, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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