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Кто убил ацтеков? Видео
Что мы знаем об ацтеках? Этот народ, канувший в Лету ещё сотни лет назад, пользуется дурной славой.
Это были кровожадные люди, которые не жалели человеческие жизни, истребляя как своих врагов, так и соплеменников ради божеств. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
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Пятьсот лет назад страшная беда уничтожила 80% населения Южной Америки, и учёные до сих пор не прекращают споры о том, кто или что стало причиной гибели целого народа.
Это были кровожадные люди, которые не жалели человеческие жизни, истребляя как своих врагов, так и соплеменников ради божеств. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: Мексиканские археологи откопали стену из человеческих черепов
Пятьсот лет назад страшная беда уничтожила 80% населения Южной Америки, и учёные до сих пор не прекращают споры о том, кто или что стало причиной гибели целого народа.
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