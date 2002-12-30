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Под Киевом железнодорожник спас водителя джипа от столкновения с поездом. Видео
Инцидент произошел в Боярке.
В Боярке Киевской области произошел инцидент на железнодорожном переезде, который едва не закончился столкновением автомобиля с поездом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы закрылись, и авто оказалось заблокировано на путях. Водитель предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную.
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Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube пользователь Viktor Kohut.
В Боярке Киевской области произошел инцидент на железнодорожном переезде, который едва не закончился столкновением автомобиля с поездом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы закрылись, и авто оказалось заблокировано на путях. Водитель предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную.
Читайте также: Новейшее купе Hyundai превратилось в новогоднюю гирлянду. Видео
Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube пользователь Viktor Kohut.
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