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Под Киевом железнодорожник спас водителя джипа от столкновения с поездом. Видео

Под Киевом железнодорожник спас водителя джипа от столкновения с поездом. ВидеоИнцидент произошел в Боярке.

В Боярке Киевской области произошел инцидент на железнодорожном переезде, который едва не закончился столкновением автомобиля с поездом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы закрылись, и авто оказалось заблокировано на путях. Водитель предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную.

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Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube пользователь Viktor Kohut.

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 Теги: Киевщина, ЧП

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Сегодня, 19:34 » Автор: Наталия Невская
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