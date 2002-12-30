Под Киевом железнодорожник спас водителя джипа от столкновения с поездом. Видео

Инцидент произошел в Боярке.



В Боярке Киевской области произошел инцидент на железнодорожном переезде, который едва не закончился столкновением автомобиля с поездом.



Об этом пишет



29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы закрылись, и авто оказалось заблокировано на путях. Водитель предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную.



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Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube пользователь Viktor Kohut.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Боярке Киевской области произошел инцидент на железнодорожном переезде, который едва не закончился столкновением автомобиля с поездом.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон 29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы закрылись, и авто оказалось заблокировано на путях. Водитель предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную.Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube пользователь Viktor Kohut.



