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Раздел: Видеоновости  
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Дорогие находки, обнаруженные случайно. Видео

Дорогие находки, обнаруженные случайно. ВидеоНе всё то золото, что блестит, как не всё золотое может стоить баснословных денег.

В мире полно вещей, которые стоят целое состояние, но большинство из нас даже не догадываются об их рыночной стоимости, а значит, не могут использовать это для заработка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Знали ли вы, сколько стоит килограмм.. китовой отрыжки (вы не ослышались)? Это истории о самых необычных и самых странных находках.

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 Теги: находка, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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