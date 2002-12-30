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Дорогие находки, обнаруженные случайно. Видео
Не всё то золото, что блестит, как не всё золотое может стоить баснословных денег.
В мире полно вещей, которые стоят целое состояние, но большинство из нас даже не догадываются об их рыночной стоимости, а значит, не могут использовать это для заработка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
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Знали ли вы, сколько стоит килограмм.. китовой отрыжки (вы не ослышались)? Это истории о самых необычных и самых странных находках.
В мире полно вещей, которые стоят целое состояние, но большинство из нас даже не догадываются об их рыночной стоимости, а значит, не могут использовать это для заработка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: Забавные комментарии, обнаруженные в соцсетях
Знали ли вы, сколько стоит килограмм.. китовой отрыжки (вы не ослышались)? Это истории о самых необычных и самых странных находках.
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