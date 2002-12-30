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Дети видят ангелов. Видео

Дети видят ангелов. ВидеоЭто уже общеизвестный факт, что маленькие дети имеют свойство видеть тонкие материи.

Они очень чувствительны ко всякого рода мистическим вещам. Некоторые считают, что дети могут видеть ангелов и всякие сущности типа домовых и других невидимых глазу взрослого человека существ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Пока учёные скептически поджимают губы, факты указывают на правоту этих теорий.

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 Теги: ангелы, дети, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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