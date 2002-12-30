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Дети видят ангелов. Видео
Это уже общеизвестный факт, что маленькие дети имеют свойство видеть тонкие материи.
Они очень чувствительны ко всякого рода мистическим вещам. Некоторые считают, что дети могут видеть ангелов и всякие сущности типа домовых и других невидимых глазу взрослого человека существ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
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Пока учёные скептически поджимают губы, факты указывают на правоту этих теорий.
Они очень чувствительны ко всякого рода мистическим вещам. Некоторые считают, что дети могут видеть ангелов и всякие сущности типа домовых и других невидимых глазу взрослого человека существ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: Знаменитый "город ангелов" глазами местных жителей. Фото
Пока учёные скептически поджимают губы, факты указывают на правоту этих теорий.
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