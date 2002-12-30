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Собчак выступила с громким заявлением по украинцу Сенцову. Видео
Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы строгого режима
Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак публично призвала освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Видео со словами Собчак опубликовано на YouTube.
"Я требую немедленно освободить Олега Сенцова", - сказала кандидат в президенты РФ.
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Напомним, Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы строгого режима по делу о создании террористического сообщества. Обвинение основывалось на показаниях двух свидетелей, которые были арестованы и согласились сотрудничать. Один из свидетелей позже заявлял, что дал показания под принуждением. Сам Сенцов во время судебного процесса неоднократно заявлял о пытках.
Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак публично призвала освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Видео со словами Собчак опубликовано на YouTube.
"Я требую немедленно освободить Олега Сенцова", - сказала кандидат в президенты РФ.
Читайте также: В Интернете хохочут над громким заявлением Путина
Напомним, Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы строгого режима по делу о создании террористического сообщества. Обвинение основывалось на показаниях двух свидетелей, которые были арестованы и согласились сотрудничать. Один из свидетелей позже заявлял, что дал показания под принуждением. Сам Сенцов во время судебного процесса неоднократно заявлял о пытках.
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