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Собчак выступила с громким заявлением по украинцу Сенцову. Видео

Собчак выступила с громким заявлением по украинцу Сенцову. ВидеоОлег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы строгого режима

Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак публично призвала освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Видео со словами Собчак опубликовано на YouTube.

"Я требую немедленно освободить Олега Сенцова", - сказала кандидат в президенты РФ.

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Напомним, Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы строгого режима по делу о создании террористического сообщества. Обвинение основывалось на показаниях двух свидетелей, которые были арестованы и согласились сотрудничать. Один из свидетелей позже заявлял, что дал показания под принуждением. Сам Сенцов во время судебного процесса неоднократно заявлял о пытках.

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 Теги: Собчак, Сенцов

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Сегодня, 20:28 » Автор: Татьяна Ларина
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