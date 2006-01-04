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Мифы, в которые все верят. Видео

Мифы, в которые все верят. ВидеоМы верим в то, что говорят нам люди, не проверяя факты.

Народная молва и чьё-то "профессиональное" мнение составляют наши стереотипы, и мы очень удивляемся, когда узнаём, что на самом деле общепринятое мнение является ошибочным. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Однако эти мифы настолько вошли в наш разум, что от них очень тяжело избавиться. Вот лишь некоторые из самых распространённых из них.
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 Теги: миф, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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