Раздел: Видеоновости
Мифы, в которые все верят. Видео
Мы верим в то, что говорят нам люди, не проверяя факты.
Народная молва и чьё-то "профессиональное" мнение составляют наши стереотипы, и мы очень удивляемся, когда узнаём, что на самом деле общепринятое мнение является ошибочным. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: Диетологи развенчали популярные мифы о сладостях
Однако эти мифы настолько вошли в наш разум, что от них очень тяжело избавиться. Вот лишь некоторые из самых распространённых из них.
Народная молва и чьё-то "профессиональное" мнение составляют наши стереотипы, и мы очень удивляемся, когда узнаём, что на самом деле общепринятое мнение является ошибочным. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: Диетологи развенчали популярные мифы о сладостях
Однако эти мифы настолько вошли в наш разум, что от них очень тяжело избавиться. Вот лишь некоторые из самых распространённых из них.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1160
0
Оставьте свой комментарий