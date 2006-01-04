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Раздел: Видеоновости  
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Жутко, но факт: Проклятые куклы. Видео

Жутко, но факт: Проклятые куклы. Видео Эти истории вызывают жуткий холод по спине!

Все мы не раз слышали истории о проклятых куклах, которые приносят горе своим владельцам или же в которых находится некая сущность, которая может заставлять их двигаться. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Мы могли бы счесть это за обычные байки из склепа, если бы не упорные факты, доказывающие, что всё это правда.
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 Теги: куклы, проклятие, видео

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Сегодня, 08:37 » Автор: Наталья Кошелева
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