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Жутко, но факт: Проклятые куклы. Видео
Эти истории вызывают жуткий холод по спине!
Все мы не раз слышали истории о проклятых куклах, которые приносят горе своим владельцам или же в которых находится некая сущность, которая может заставлять их двигаться. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
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Мы могли бы счесть это за обычные байки из склепа, если бы не упорные факты, доказывающие, что всё это правда.
Все мы не раз слышали истории о проклятых куклах, которые приносят горе своим владельцам или же в которых находится некая сущность, которая может заставлять их двигаться. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: У куклы Барби есть аккаунт в Instagram. Фото
Мы могли бы счесть это за обычные байки из склепа, если бы не упорные факты, доказывающие, что всё это правда.
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