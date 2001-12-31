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В Вифлееме забросали камнями патриарха Иерусалимского. Видео

В Вифлееме забросали камнями патриарха Иерусалимского. ВидеоВ Вифлееме напали на кортеж патриарха Иерусалимского

В Вифлееме неизвестные забросали камнями и бутылками машину патриарха Иерусалимского Феофила III, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Сотрудники правоохранительных органов помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь.

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Нападавшие разбили стекла в трех автомобилях кортежа. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.




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 Теги: Вифлеем, Патриарх

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Сегодня, 19:56 » Автор: Татьяна Ларина
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