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В Вифлееме забросали камнями патриарха Иерусалимского. Видео
В Вифлееме напали на кортеж патриарха Иерусалимского
В Вифлееме неизвестные забросали камнями и бутылками машину патриарха Иерусалимского Феофила III, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.
Сотрудники правоохранительных органов помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь.
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Нападавшие разбили стекла в трех автомобилях кортежа. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.
В Вифлееме неизвестные забросали камнями и бутылками машину патриарха Иерусалимского Феофила III, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Инцидент произошел во время движения кортежа патриарха к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.
Сотрудники правоохранительных органов помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь.
Читайте также: Венесуэльцы забросали камнями машину президента. Видео
Нападавшие разбили стекла в трех автомобилях кортежа. Сообщений о возможных пострадавших не поступало.
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