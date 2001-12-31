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Как украинские бойцы готовятся к Сочельнику в зоне АТО. Видео

Как украинские бойцы готовятся к Сочельнику в зоне АТО. ВидеоУкраинские бойцы в Крымском готовятся к Святому ужину.

Военные посетили храм, а также получили домашние сладости от волонтеров. Об этом говорится на видео, которое обнародовал пресс-центр штаба АТО, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Так, на видео записано короткое приветствие отца Александра, который пожелал всем защитникам крепкого здоровья и мира.

"Мира, согласия и Божьего благословения", - отметил отец Александр.

Кутья и сладости в Крымское прихалы от волонтеров из Тернопольской области. Военные благодарят за сладости и говорят, что волонтерская кутья вкуснее, потому что приготовленная с любовью.

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"Нам передали изюм, мак и орешки", - рассказали военные и поблагодарили волонтеров, которые о них позаботились в канун Рождества.

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 Теги: сочель, АТО

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Сегодня, 20:36 » Автор: Татьяна Ларина
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