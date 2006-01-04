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Самые большие подземные города в мире. Видео
Никто не может сказать, кто и когда начал строить города под землёй и какая на то была причина
Но факт остаётся фактом: до сих пор наша планета испещрена подземными ходами, тоннелями и даже целыми подземными мегаполисами, некоторые из которых остаются неизвестными и потому неизученными. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НовостиUA
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Однако, из тех, что были обнаружены, некоторые представляют огромную историческую и архитектурную ценность.
Но факт остаётся фактом: до сих пор наша планета испещрена подземными ходами, тоннелями и даже целыми подземными мегаполисами, некоторые из которых остаются неизвестными и потому неизученными. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НовостиUA
Читайте также: Самые необычные в мире подземные дома. Фото
Однако, из тех, что были обнаружены, некоторые представляют огромную историческую и архитектурную ценность.
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