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Самые большие подземные города в мире. Видео

Самые большие подземные города в мире. ВидеоНикто не может сказать, кто и когда начал строить города под землёй и какая на то была причина

Но факт остаётся фактом: до сих пор наша планета испещрена подземными ходами, тоннелями и даже целыми подземными мегаполисами, некоторые из которых остаются неизвестными и потому неизученными. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НовостиUA

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Однако, из тех, что были обнаружены, некоторые представляют огромную историческую и архитектурную ценность.

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 Теги: город, видео

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Сегодня, 07:07 » Автор: Наталья Кошелева
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