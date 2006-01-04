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Невероятные древние создания, которые существовали на самом деле. Видео

Невероятные древние создания, которые существовали на самом деле. ВидеоЗа миллионы лет существования жизни на нашей планете многое изменилось и современные животные не слишком напоминают своих далёких предков.

Лишь в некоторых из них мы узнаём отдельные черты древних существ, о которых рассказывают нам учёные. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НовостиUA.

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Изучение древней фауны всё ещё продолжается, однако уже доказано, что миллионы лет назад по этой же земле ходили звери с необычайными особенностями.

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 Теги: древность, животные

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Сегодня, 08:37 » Автор: Наталья Кошелева
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