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Невероятные древние создания, которые существовали на самом деле. Видео
За миллионы лет существования жизни на нашей планете многое изменилось и современные животные не слишком напоминают своих далёких предков.
Лишь в некоторых из них мы узнаём отдельные черты древних существ, о которых рассказывают нам учёные. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НовостиUA.
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Изучение древней фауны всё ещё продолжается, однако уже доказано, что миллионы лет назад по этой же земле ходили звери с необычайными особенностями.
Лишь в некоторых из них мы узнаём отдельные черты древних существ, о которых рассказывают нам учёные. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НовостиUA.
Читайте также: Художник показал, как на самом деле выглядели динозавры. Фото
Изучение древней фауны всё ещё продолжается, однако уже доказано, что миллионы лет назад по этой же земле ходили звери с необычайными особенностями.
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