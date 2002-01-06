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Мифические существа, заимствованные из реальной жизни. Видео

Мифические существа, заимствованные из реальной жизни. ВидеоВ каждой шутке - доля шутки, и в каждом мифе - лишь доля мифа.

Как говорится, дыма без огня не бывает, и порой даже в самых невероятных легендах есть зерно рационального. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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В это трудно поверить, но некоторые мифические существа были заимствованы из реальной жизни, и все эти истории имеют в своей основе персонажей, места или людей, которые реально существовали, а может даже есть до сих пор.

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 Теги: мифические существа, жизнь, видео

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Сегодня, 08:37 » Автор: Наталья Кошелева
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