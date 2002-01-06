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В российском цирке воздушная гимнастка сорвалась с огромной высоты. Видео
Девушка находится в реанимации с травмой головы
Во время выступления в цирке Гомеля воздушная гимнастка из московского коллектива Алишера Алиева сорвалась со снаряда во время выполнения акробатического трюка, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Один из зрителей снял трагический случай на видео. Инцидент произошел 5 января. 20-летняя Юлия Тикаева упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру.
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Пострадавшую девушку доставили в больницу с травмой головы. Сейчас она находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.
Во время выступления в цирке Гомеля воздушная гимнастка из московского коллектива Алишера Алиева сорвалась со снаряда во время выполнения акробатического трюка, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Один из зрителей снял трагический случай на видео. Инцидент произошел 5 января. 20-летняя Юлия Тикаева упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру.
Читайте также: В российском цирке на артиста упал мотоцикл. Видео
Пострадавшую девушку доставили в больницу с травмой головы. Сейчас она находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.
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