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В российском цирке воздушная гимнастка сорвалась с огромной высоты. Видео

В российском цирке воздушная гимнастка сорвалась с огромной высоты. ВидеоДевушка находится в реанимации с травмой головы

Во время выступления в цирке Гомеля воздушная гимнастка из московского коллектива Алишера Алиева сорвалась со снаряда во время выполнения акробатического трюка, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Один из зрителей снял трагический случай на видео. Инцидент произошел 5 января. 20-летняя Юлия Тикаева упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру.

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Пострадавшую девушку доставили в больницу с травмой головы. Сейчас она находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.

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 Теги: гимнастка, цирк

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Сегодня, 20:36 » Автор: Татьяна Ларина
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