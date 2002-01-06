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Животные, которые живут после смерти. Видео

Животные, которые живут после смерти. ВидеоСмерть физического тела означает конец всему, однако природа порой преподносит нам сюрпризы.

В нашем мире разнообразия флоры и фауны есть такие существа, которые могут жить ещё достаточно долго после смерти. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

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Все мы знаем, что курица без головы может прожить ещё какое-то время, однако это не единственное животное, которое способно на эту чрезвычайную живучесть.

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 Теги: животные, смерть, видео

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Сегодня, 08:37 » Автор: Наталья Кошелева
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