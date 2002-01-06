Раздел: Видеоновости
Животные, которые живут после смерти. Видео
Смерть физического тела означает конец всему, однако природа порой преподносит нам сюрпризы.
В нашем мире разнообразия флоры и фауны есть такие существа, которые могут жить ещё достаточно долго после смерти. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: "Так выглядит безразличие": забавные животные
Все мы знаем, что курица без головы может прожить ещё какое-то время, однако это не единственное животное, которое способно на эту чрезвычайную живучесть.
В нашем мире разнообразия флоры и фауны есть такие существа, которые могут жить ещё достаточно долго после смерти. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Читайте также: "Так выглядит безразличие": забавные животные
Все мы знаем, что курица без головы может прожить ещё какое-то время, однако это не единственное животное, которое способно на эту чрезвычайную живучесть.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
850
0
Оставьте свой комментарий