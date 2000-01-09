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Самые умные насекомые в мире. Видео

Самые умные насекомые в мире. ВидеоНам кажется, что насекомые глупые, и живут всего лишь инстинктами.

Казалось бы, что с них взять - растут, плодятся и умирают в сжатые сроки, век их недолог. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.

Однако, это ошибочное суждение, потому как многие насекомые настолько умные, что превышают в своих способностях даже человека.

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В их микромире всё продумано до мелочей. Вот самые умные из них.

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 Теги: насекомые, самые умные

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Сегодня, 08:37 » Автор: Наталья Кошелева
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