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Самые умные насекомые в мире. Видео
Нам кажется, что насекомые глупые, и живут всего лишь инстинктами.
Казалось бы, что с них взять - растут, плодятся и умирают в сжатые сроки, век их недолог. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Однако, это ошибочное суждение, потому как многие насекомые настолько умные, что превышают в своих способностях даже человека.
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В их микромире всё продумано до мелочей. Вот самые умные из них.
Казалось бы, что с них взять - растут, плодятся и умирают в сжатые сроки, век их недолог. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Однако, это ошибочное суждение, потому как многие насекомые настолько умные, что превышают в своих способностях даже человека.
Читайте также: Названы самые умные страны в мире. Фото
В их микромире всё продумано до мелочей. Вот самые умные из них.
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