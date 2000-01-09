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Раздел: Видеоновости  
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Китаец застрял головой в тюремной решетке. Видео

Китаец застрял головой в тюремной решетке. ВидеоС первого раза его освободить не удалось.

Получил ли мужчина при этом какие-либо травмы, неизвестно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Китае задержанный молодой мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции, но не смог вынуть ее обратно, после чего расплакался.

На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются раздвинуть прутья и протолкнуть голову задержанного. Но она не проходит, а мужчина еще громче кричит, что ему больно.

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По данным китайских СМИ, в результате голову задержанного все же удалось освободить из решетки. Получил ли он при этом какие-либо травмы, неизвестно. Также нет информации о том, за какое именно правонарушение мужчина оказался в полиции.

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 Теги: Китай, ЧП, видео

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Сегодня, 20:40 » Автор: Наталия Невская
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