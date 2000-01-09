Раздел: Видеоновости
Китаец застрял головой в тюремной решетке. Видео
С первого раза его освободить не удалось.
Получил ли мужчина при этом какие-либо травмы, неизвестно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Китае задержанный молодой мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции, но не смог вынуть ее обратно, после чего расплакался.
На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются раздвинуть прутья и протолкнуть голову задержанного. Но она не проходит, а мужчина еще громче кричит, что ему больно.
Читайте также: Зрелищные кадры: так строят Большую окружную дорогу в Киеве. Видео
По данным китайских СМИ, в результате голову задержанного все же удалось освободить из решетки. Получил ли он при этом какие-либо травмы, неизвестно. Также нет информации о том, за какое именно правонарушение мужчина оказался в полиции.
Получил ли мужчина при этом какие-либо травмы, неизвестно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Китае задержанный молодой мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции, но не смог вынуть ее обратно, после чего расплакался.
На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются раздвинуть прутья и протолкнуть голову задержанного. Но она не проходит, а мужчина еще громче кричит, что ему больно.
Читайте также: Зрелищные кадры: так строят Большую окружную дорогу в Киеве. Видео
По данным китайских СМИ, в результате голову задержанного все же удалось освободить из решетки. Получил ли он при этом какие-либо травмы, неизвестно. Также нет информации о том, за какое именно правонарушение мужчина оказался в полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1612
0
Оставьте свой комментарий