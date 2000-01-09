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Раздел: Видеоновости  
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Полиция нашла женщину, которая молотком избила бойца АТО. Видео

Полиция нашла женщину, которая молотком избила бойца АТО. ВидеоБоец получил черепно-мозговую травму

В Днепре задержали женщину, которая больше года назад в местном театре ударила бойца АТО молотком по голове, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Ее дважды объявляли в розыск, а также избирали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, Марина Меньшикова умудрилась сбежать – сначала в Россию, а затем в аннексированный Крым. Правда, в итоге женщина вернулась домой, где ее и застали правоохранители.

Полиция обнаружила женщину, когда она вернулась домой. Открыть дверь она отказалась, поэтому правоохранители были вынуждены ломать их силой.

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Преступницу задержали и отправили в местное отделение полиции. Ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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 Теги: молоток, Днепр

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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