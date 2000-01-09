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Церковный скандал в Запорожье: СБУ провела обыски. Видео
СБУ обыскала представителей организации Союз православный Радомир, которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП.
В Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации Союз православный Радомир, которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, обыски были проведены 11 января в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.
По данным ведомства, оперативники в ходе обысков изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику, распечатки с текстами антиукраинского содержания.
"Предварительно установлено и задокументировано, что ОО Радомир предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия", – сказано в сообщении.
Напомним, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП.
Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.
Под храмами УПЦ МП в разных городах оставляют окровавленные игрушки.
Читайте также: Церковный скандал в Запорожье: в Украине проходит акция протеста против УПЦ МП
Как сообщал Корреспондент.net, в Запорожье правоохранители начали расследование относительно представителей УПЦ МП по подозрению в дискриминации и разжигании религиозной вражды.
В Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации Союз православный Радомир, которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, обыски были проведены 11 января в рамках уголовного производства, открытого по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.
По данным ведомства, оперативники в ходе обысков изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику, распечатки с текстами антиукраинского содержания.
"Предварительно установлено и задокументировано, что ОО Радомир предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия", – сказано в сообщении.
Напомним, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП.
Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.
Под храмами УПЦ МП в разных городах оставляют окровавленные игрушки.
Читайте также: Церковный скандал в Запорожье: в Украине проходит акция протеста против УПЦ МП
Как сообщал Корреспондент.net, в Запорожье правоохранители начали расследование относительно представителей УПЦ МП по подозрению в дискриминации и разжигании религиозной вражды.
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